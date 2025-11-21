Sucesos.- Nueve vehículos implicados en un accidente en la A-8 a la altura de Ribadesella

OVIEDO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Nueve vehículos se han visto implicados este viernes en un accidente producido por la mañana en la autovía A-8, en el municipio de Ribadesella.

El siniestro se ha saldado con tres heridos leves, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil. Ocurrió en el punto kilométrico 323 de la A-8, en sentido Cantabria.

Los dos carriles permanecieron cortados durante 20 minutos, entre las 07.22 y las 07.42 posteriormente se abrió el carril izquierdo para dar paso a la circulación. El siniestro fue debido al granizo caído en la zona.

En este momento, solo está cortado y señalizado el carril derecho con presencia de dos patrullas del Destacamento de Tráfico de Ribadesella y Equipo UNIS del Destacamento de Tráfico de Luarca.

Según información del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), la colisión se produjo a la altura de Tezangos y el aviso se produjo a las 7.26 horas de la mañana. Los heridos han sido evacuados al hospital de Arriondas.