"La situación sigue siendo compleja", dice Barbón sobre los incendios en Asturias

OVIEDO, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, se ha mostrado este miércoles preocupado por la evolución de los incendios forestales de Asturias ante la falta de lluvias. "La situación sigue siendo compleja", ha comentado Barbón en unas declaraciones en las que se ha referido además al último incendio registrado en Asturias, el de este martes en San Antolín de Ibias, en el que ha habido que desalojar a varios pueblos.

Precisamente el de San Antolín de Ibias es el que más preocupa a los efectivos de emergencias. De hecho, según ha explicado Barbón, el puesto de mando avanzado que estaba situado en Degaña va a trasladarse hasta San Antolín.

Barbón ha dicho que es el incendio que más les preocupa, entre otras cosas, porque ha sido el que más rápido ha avanzado. Además, ha sido presuntamente provocado.

El dirigente asturiano ha agradecido el trabajo realizado durante la noche a los efectivos de extinción, que han podido anclar muchas partes de ese fuego, aprovechando la red de cortafuegos que existe en el lugar.

Son decenas las personas que han sido desalojadas. Algunas han tenido que salir de la zona en helicóptero, dado que resultaba imposible sacarles por carretera.

Barbón ha querido dirigirse a la ciudadanía para recordar que cuando se determina la necesidad de un desalojo, en este caso era por la llegada de humo, siempre se hace por la seguridad de las personas.

En Asturias son actualmente cuatro los incendios forestales que están activos. Además del de San Antolín de Ibilas, se está trabajando en la extinción de los de Degaña, Genestoso (Cangas del Narcea) y Somiedo (Caunedo-Gúa-Perlunes).

Por otro lado, preguntado por los periodistas por la declaración por parte del Gobierno central de Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil (Zagepc) y la ausencia de algunos territorios asturianos como Quirós o Cabrales, Barbón ha dicho que desde Asturias se van a solicitar todas las avectadas.