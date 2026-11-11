Tres heridos en una colisión frontal entre una furgoneta y un turismo en Villaviciosa

OVIEDO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una colisión frontal entre una furgoneta y un turismo Peugeot 205 ha dejado este miércoles tres personas heridas, que han sido trasladadas al Hospital de Cabueñes, en Gijón, pendientes de valoración, según ha informado la Guardia Civil. El accidente ha obligado a cortar la carretera AS-380 en ambos sentidos, a la altura del kilómetro 19, en el concejo asturiano de Villaviciosa, hasta su reapertura a las 19.32 horas.

La Central Operativa de Tráfico de la Guardia Civil de Asturias ha recibido a las 17.30 horas una llamada que alertaba del siniestro y de la presencia de una persona atrapada en el interior de uno de los vehículos.

A raíz del aviso, se han movilizado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico de Gijón y de la Guardia Civil de Ribadesella. Por el momento, no se ha facilitado más información sobre el alcance de las lesiones de las tres personas trasladadas.