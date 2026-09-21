Sumar Asturies reclama al Sporting y el Oviedo, ante el derbi, un gesto conjunto contra el odio y la violencia

Archivo - El portavoz de IU-Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento Sumar Asturies ha remitido este lunes una carta formal a las directivas del Real Sporting de Gijón y del Real Oviedo en la que les insta a protagonizar un gesto institucional conjunto de rechazo a la violencia y a los discursos de odio con motivo del derbi asturiano, que se disputará el próximo día 27 en el estadio Carlos Tartiere.

Según una nota de prensa de los impulsores de la iniciativa, esta surge tras los "graves incidentes "ocurridos durante las fiestas de San Mateo, en Oviedo, donde dos activistas de la organización AMA sufrieron una brutal agresión de carácter fascista y homófobo a manos de individuos vinculados a entornos ultras.

Desde la formación, han señalado que el deporte y los clubes con mayor representatividad social de Asturies no pueden permanecer de perfil ante la proliferación de actitudes violentas que amenazan la convivencia democrática.

El coordinador de Movimiento Sumar Asturies, Xabel Vegas, diputado autonómico y portavoz parlamentario de Convocatoria por Asturies en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), ha resaltado la necesidad de una implicación rotunda por parte de las entidades deportivas frente a la impunidad de estos sectores.

"El fútbol no puede ser un santuario de impunidad para el fascismo, el racismo, la xenofobia o la LGTBIfobia", ha señalado el diputado regional, quien ha asegurado que él mismo recibe diariamente, a través de sus redes sociales, "decenas de insultos y amenazas de cuentas anónimas que se esconden cobardemente bajo los colores del Real Oviedo y del Real Sporting de Gijón; perfiles que pertenecen claramente a las esferas ultras de ambos equipos", se ha quejado.

El portavoz parlamentario ha advertido de que esta violencia que se ejerce y ampara en el anonimato digital acaba trasladándose al mundo físico.

"La agresión salvaje sufrida por los dos activistas de AMA en las calles de Uviéu demuestra que los discursos de odio tienen consecuencias físicas reales en nuestras vidas y en nuestras ciudades", ha llamado la atención.

"No podemos normalizar que grupúsculos ultras sigan aprovechando el escudo y los colores de nuestros equipos para amparar la violencia ideológica", ha agregado.

En la carta enviada a las presidencias de ambas entidades, Movimiento Sumar Asturies reclama a los clubes que utilicen la enorme visibilidad social del clásico asturiano para fijar una posición inequívoca de "tolerancia cero".

Para ello, han planteado que las directivas y las plantillas escenifiquen de forma visible, antes del inicio del encuentro, un mensaje unánime "por la convivencia, el respeto a la diversidad y la erradicación total de los sectores ultras de las gradas asturianas".

"El derbi asturiano representa la mayor fiesta deportiva de nuestra tierra, un espacio que pertenece a miles de familias y aficionados que viven el fútbol desde la pasión y el respeto mutuo", ha incidido Vegas.