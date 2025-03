El supuesto asesino de su tío político en Granda (2024) lo apuñaló repetidamente y de forma súbita, según Fiscalía

OVIEDO 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Principado de Asturias considera que el hombre que supuestamente acabó con la vida de su tío político en Granda, Siero, en 2024, lo apuñaló repetidamente de forma súbita, sin que la víctima tuviera posibilidad de reacción ni defensa, tras una discusión entre ambos por un episodio familiar sucedido en el pasado.

Además, entiende que otros dos varones, hermano y primo, respectivamente, del presunto asesino, actuaron como encubridores, uno de ellos con participación activa en la ocultación del cadáver, que fue localizado enterrado en una finca un mes y medio después de que se produjeran los hechos.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Siero celebró este jueves una comparecencia en la que las partes trasladaron a los investigados (todos ellos de nacionalidad colombiana) sus correspondientes imputaciones. En el momento procesal oportuno se formulará el correspondiente escrito de acusación, con la concreción de las penas solicitadas.

Según sostiene Fiscalía, la víctima, J. J. P. C. (1972), de nacionalidad colombiana y padre de cinco hijos, vivía en España desde el mes de julio de 2023, fecha en la que se trasladó a Asturias para trabajar en una empresa de limpieza y así conseguir ingresos para su familia, que se quedó en el país latinoamericano.

En la misma compañía trabajaban su cuñado (hermano de su mujer) y los dos hijos de este, ambos investigados, por lo tanto sobrinos políticos del fallecido. También formaba parte de la plantilla un primo de estos, tambioén investigado.

El grupo quedaba en ocasiones después de la jornada laboral para tomar unas cervezas. Así sucedió el 25 de marzo de 2024. Tras un tiempo todos juntos, el acusado y J. J. P. C. se quedaron solos, fueron a un supermercado a comprar más cerveza y bebieron un número indeterminado de ellas. No consta el grado de afectación que les produjo el consumo de alcohol. Sobre las ocho menos veinte de la tarde, ambos se desplazaron a la vivienda del investigado, en Granda.

En un momento dado, y tras una llamada telefónica que J. J. P. C. mantuvo con su pareja, se inició entre los dos una discusión por un episodio familiar violento ocurrido en el pasado. En el transcurso de la misma, el investigado con un arma blanca y con la intención de acabar con la vida de J. J. P. C., lo atacó súbitamente en la zona del cuello. Lo apuñaló repetidamente, causándole la muerte. La víctima no tuvo ninguna posibilidad de reacción o lucha ante el ataque. El cuerpo no presentaba ninguna lesión compatible con una actitud de defensa.

Aproximadamente una hora después, el supuesto asesino llamó a su hermano y le relató lo sucedido, por lo que este último acudió a su domicilio. Ya juntos, para evitar que se encontrara el cadáver de J. J. P. C., ambos decidieron que la mejor opción era enterrarlo en una zona del huerto de la finca y borrar cualquier rastro que pudiera conducir a su hallazgo.

También cogieron el móvil de la víctima y lo destruyeron. Para enterrar a J. J. P. C., le quitaron la ropa que llevaba en la parte de arriba, se deshicieron de ella y le pusieron una bolsa de plástico que lo cubría parcialmente (cabeza, tronco y extremidad superior derecha) y otra bolsa enlazada a la primera con cinta americana negra, con la que el cuerpo quedaba totalmente envuelto. En el jardín cavaron un hoyo y metieron en él el cadáver.

A continuación, eliminaron el arma del crimen, limpiaron el lugar de forma exhaustiva y decidieron borrar las conversaciones que ambos habían mantenido por teléfono ese día. Se desconoce el tiempo que los dos investigados invirtieron en estas tareas pero investigado principal contó con la ayuda del otro para su ejecución, o al menos de parte de ellas.

Las investigaciones policiales se iniciaron el día 26, después de que la pareja sentimental de la víctima presentara una denuncia por la desaparición de J. J. P. C. El 10 de abril, el segundo investigado compareció libremente en dependencias policiales y, con el objeto de proteger a su hermano y dificultar la investigación policial, declaró libremente que no recordaba si el día de los hechos había estado con él y que no conocía información o dato que pudiera ser relevante para el esclarecimiento del caso.

No obstante, el día 29 regresó y, al contrario de lo que había manifestado con anterioridad, afirmó que el día que J. J. P. C. había desaparecido, recibió una llamada de su hermano para que fuera a su casa a tomar algo, lo que hizo. Aseguró que al llegar a la casa vio que J. J. P. C. estaba también en la vivienda y que, cuando se marchó a las diez menos cuarto de la noche, los había dejado a los dos en el inmueble, ebrios y escuchando música.

Por su parte, el tercero de los investigados mantuvo el día de los hechos varias conversaciones telefónicas con el hermano del supuesto asesino y supo por él de la muerte de J. J. P. C. y se lo ocultó a la Policía, borró mensajes de su móvil y ofreció diversas versiones a la los agentes.

El 7 de mayo de 2024 se autorizó la entrada y registro en la finca del investigado, al considerar los agentes que el cuerpo podría estar allí enterrado. El cadáver fue localizado al día siguiente, cerca de un lugar de compostaje, tras los intentos fallidos de la primera jornada de búsqueda. Se encontraba en proceso de saponificación (proceso natural de conservación cadavérica), motivado por las condiciones del terreno -húmedo con falta de aire- y por las bolsas de plástico que lo envolvían.

La Fiscalía entiende que el investigado uno es autor de un delito de asesinato; que su hermano lo es de un delito de encubrimiento y el tercero de los investigados de un delito de encubrimiento.