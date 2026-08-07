Susana Pascual y José Ramón Badiola, trayectoria premiada en el Día del Autónomo de la Fidma

La CEO de PixelsHub, Susana Pascual, y el ganadero José Ramón Badiola, de Ganadería Badiola Holstein, premiados Día del Autónomo que se celebra en la 69 Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La CEO de PixelsHub, Susana Pascual, y el ganadero José Ramón Badiola, de Ganadería Badiola Holstein, han sido reconocidos este viernes en el Día del Autónomo que se celebra en la 69 Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'.

Por su parte, Badiola ha hecho un repaso de su trayectoria, desde que empezó con 14 o 15 vacas hasta importar la mejor genética del mundo, de Estados Unidos y Canadá, trabajar con el trasplante de embriones y la genética animal, ser nombrado juez de concursos y ser incluida su ganadería, en la revista Holstein Internacional, dentro de las cinco granjas más influyentes en genética del mundo.

Dicho esto, ha recalcado que valora "muchísimo" este reconocimiento que le hacen en este día, ya que además se lo hacen en su tierra. "Estoy súper satisfecho", ha apuntado, a lo que ha señalado, en declaraciones a los medios de comunicación, que tiene "muchas ganas de seguir trabajando".

Sobre el futuro de su sector, ha augurado que lo ve "muy difícil" porque ahora mismo la gente joven quiere más tiempo, más libertad en los negocios. Sin embargo, ha defendido que este es un negocio que cree que tiene mucho futuro. Ha matizado, eso sí, que tiene que ser gente que tenga mucha ilusión, que le gusten las vacas y que realmente se prepare para ello.

Con todo, ha opinado que tiene "mucho futuro" y ha animado a seguir en el negocio de las granjas. Ha lamentado, ligado a ello, que las granjas cada vez son menos y a nivel mundial tienen el mismo recorrido.

También ha considerado importante el apoyo de las administraciones, especialmente para que la gente joven pueda arrancar con el negocio, ya que implica unas inversiones de un calibre enorme. Ha llamado la atención, en este sentido, sobre que te cueste un tractor casi el doble que un Porsche.

A esto ha unido la necesidad de formarse y de innovar, ya que las ganaderías hoy día tienen casi todo robotizado, pero también para investigar en genética.

Pascual, por su lado, ha destacado que este reconocimiento le supone "muchísimo orgullo, ilusión en un momento muy dulce de la empresa".

Un momento, según ella, que ha llegado "después de pelear tantísimo como hemos peleado", ha recalcado, para después incidir en que la gente de su generación sabe lo difícil que les ha tocado por las crisis sucesivas que han vivido.

En cuanto a la empresa, ha señalado que la proyección a futuro es seguir creciendo y consolidarse "desde Asturias para el mundo", peleando mucho por el sector de industria y defensa.

Precisamente es el sector de defensa el que, según Pascual, les ha permitido destacar "un poco". Asimismo, ha apuntado que, en el futuro más inmediato, van a celebrar un evento relacionado con este sector y destinado principalmente a las pymes, Defence & Tech Summit by SMEs, a finales de septiembre.

"Asturias es una región que apuesta por defensa", ha señalado sobre el potencial de la región para empresas del sector. Para ella, debe tener instalado un montón de empresas industriales de defensa para que todos los demás proveedores puedan seguir trabajando.

Ha señalado, en esta misma línea, que, "Asturias, en definitiva, es una región de talento", a lo que ha indicado que hoy es defensa el de mayor proyección y otro día puede ser otro sector, "pero siempre basado en el talento que tenemos aquí en Asturias", ha puesto en valor.

Respecto a PixelsHub, ha explicado que son una micropyme de ocho trabajadores, facturan un millón de euros y están implantados en Asturias. Ha agregado que trabajan desde Asturias a nivel nacional, en proyectos europeos de defensa, como por ejemplo Nube de Combate. Y eso es en lo que estamos ahora mismo metidos. Pues muchas gracias.

Ha remarcado, también, que como toda empresa, el reto es crecer, consolidarse, tener personal y equipo que sean realmente un equipo. Ha señalado que, con respecto al otro premiado, al margen de ser de sectores distintos, les diferencia que él ya ha hecho el relevo generacional, mientras que a ella le queda muchísimo para hacerlo. "Pero es de admirar y me siento muy orgullosa de estar premiada al lado de Badiola", ha recalcado.

Junto a ellos han hablado el consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado, Borja Sánchez, y la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo.

Sánchez, en su caso, ha resaltado que estos premios se conceden a autónomos en dos sectores tan importantes para la economía asturiana como es la ganadería por un lado y, por otro, el sector tecnológico.

Asimismo, ha incidido en que el colectivo de autónomos es muy dependiente de la iniciativa de las personas, de asumir riesgos en un momento dado, de hacer de un proyecto su forma de vida.

A este respecto, ha indicado que en Asturias hay 70.000 autónomos, casa uno con su historia y su proyecto, que, en diversos sectores, están haciendo que la región crezca económicamente, que se generen oportunidades de empleo y que también se generen esos espacios donde se puede atraer talento y retener.

Sobre ello, el consejero ha remarcado que se ha observado un crecimiento en el sector tecnológico, muchísimo crecimiento también en sectores formativos y en el sector de cuidados.

"Asturias es una tierra de pymes, micropymes y autónomos", ha puesto en valor Sánchez, quien ha visto precio seguir apoyando el día a día de estas personas, con diferentes iniciativas.

Sobre los premiados, ha opinado que "hay muchísima gente que se va a ver reflejada y que seguro que va a ver en su ejemplo de trayectoria profesional una historia a imitar".

Por su lado, Calvo ha resaltado la importancia de los autónomos para la economía regional y ha puesto en valor el trabajo de los premiados, tanto Badiola como referente del sector con una trayectoria espectacular, como Pascual, en el tecnológico, que cada vez va ganando en número de autónomos.