Susana Solís (PP) destaca el trabajo conjunto con Jonás Fernández (PSOE) en defensa de la industria asturiana en Europa

OVIEDO 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada asturiana del PP, Susana Solís, ha destacado el trabajo conjunto con el eurodiputado socialista Jonás Fernández al elevar de forma conjunta su preocupación por el impacto del arancel antidumping a la alúmina china a la Comisión Europea.

Los dos eurodiputados asturianos han presentado una pregunta a la Comisión Europea para que se explique cómo se garantizará que las medidas antidumping no pongan en riesgo la competencia, el empleo y la competitividad industrial.

"El riesgo es claro: sin un acceso estable y competitivo a esta materia prima, la industria refractaria europea -de la que dependen sectores estratégicos como el acero y el aluminio- puede sufrir un encarecimiento de costes, problemas de suministro y pérdida de competitividad frente a otras regiones del mundo", ha advertido Solís.

"El sector refractario genera alrededor de 20.000 empleos directos y 60.000 indirectos en Europa. No podemos permitirnos que una medida pensada para defender nuestra industria acabe comprometiendo su futuro y el de miles de trabajadores en Asturias y en toda Europa", ha subrayado la eurodiputada popular.

Con esta iniciativa conjunta, Solís y Fernández muestran la necesidad de actuar con visión europea y sentido práctico, defendiendo tanto la industria asturiana como el conjunto de la competitividad industrial europea.

En las próximas semanas, la eurodiputada del PP visitará las instalaciones de INTOCAST en Lugones para conocer de primera mano la situación y el impacto que estas medidas están teniendo en la empresa y en el conjunto del sector.