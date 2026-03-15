Suspenden la búsqueda de la vecina desaparecida en el río Silvestre de SMRA tras diez días de dispositivo sin éxito

Labores de búsqueda de la mujer que cayó al río Silvestre en SMRA. - SEPA

OVIEDO, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Asturias ha dado por finalizado el dispositivo de búsqueda de la vecina de San Martín del Rey Aurelio de 56 años desaparecida el pasado viernes 6 de marzo cuando cayó al río Silvestre.

Según ha informado el instituto armado, la búsqueda se suspende tras diez días de trabajo de efectivos de este Cuerpo, Policía Local de SMRA, Langreo, Pravia, Bomberos Asturias, 112 Asturias, Cruz Roja y voluntarios de Protección Civil. En nota de prensa, la Guardia Civil ha destacado su labor "poniendo el mayor interés posible, sin importar las condiciones climatológicas que se daban". Sin embargo, el esfuerzo "no ha podido dar los frutos que todos deseábamos", han lamentado.

A partir de este momento, las patrullas de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de las distintas unidades por las que discurren el río Nalón y el río Silvestre continuarán recorriendo el cauce dentro de sus cometidos genéricos.

Por otro lado, manteniendo un contacto frecuente con la familia de la mujer desaparecida, y tal y como está protocolizado en los casos de personas desaparecidas, se ha procedido a la obtención de muestra biológicas de familiares de primer grado para poder llevar a cabo una posible identificación en el futuro.