Suspendido el servicio del tren festivo de San Mateo de Oviedo

OVIEDO 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Oviedo ha informado de la suspensión del servicio de tren festivo de las fiestas de San Mateo hasta nuevo aviso. Se trata de un tren que funcionaría hasta el 21 de septiembre de 11.30 horas a 14.30 horas y de 16.30 horas a 20.00 horas.

El Ayuntamiento señala que desea ofrecer el servicio garantizando que todos los interesados puedan disfrutar de la experiencia y que por ello ha solicitado mejoras en la prestación del servicio.

En cuanto sea posible, el tren festivo volverá a circular, señalan desde el consistorio a través de sus redes sociales.