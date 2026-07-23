El talento artesano toma la Universidad de Oviedo: una exposición muestra la artesanía contemporánea asturiana

Elementos de la exposición ''Artesanía y Comunidad 1.0: diálogos' - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

OVIEDO 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sala de Exposiciones del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo acoge desde este jueves la exposición 'Artesanía y Comunidad 1.0: diálogos', una propuesta que pone en valor la artesanía contemporánea como expresión de identidad, creatividad e innovación y como herramienta para contribuir al desarrollo sostenible de los territorios rurales.

Según ha informado la Universidad en nota de prensa, la exposición la han puesto en marcha investigadores del grupo EsArt (Escenarios para el Arte) y estudiantes de la Universidad de Oviedo en el marco del proyecto europeo 'Culturality', coordinado por la institución académica y liderado por la catedrática de Historia del Arte Ana María Fernández García. Junto a ella, han participado Ángel Antonio Rodríguez Martín, Llara Fuente Corripio, Vanessa Badagliacca, Enrique Meléndez Galán, Ángela Sánchez Herrera y Lucía Pérez Fernández.

La iniciativa traslada al espacio expositivo algunas de las líneas de investigación desarrolladas por el proyecto y constituye un ejemplo de transferencia del conocimiento a la sociedad. Financiado por el programa Horizonte Europa, Culturality reúne a trece organizaciones de nueve países con el objetivo de revitalizar las zonas rurales a través de un turismo cultural y creativo sostenible.

El proyecto estudia nuevas formas de poner en valor el patrimonio material e inmaterial europeo, con especial atención en la artesanía y en las tradiciones locales como elementos capaces de generar oportunidades de desarrollo económico, social y cultural.

A través de instalaciones y proyectos colectivos, la muestra reúne propuestas que establecen un diálogo entre el textil, la cestería, la cerámica, la forja, el diseño o la moda contemporánea, demostrando cómo los oficios tradicionales continúan evolucionando sin perder su vínculo con el territorio.

El recorrido incluye obras como Ramu, una instalación colectiva surgida durante los encuentros organizados por Culturality con motivo del Día Internacional de la Mujer; El nido, dedicada a visibilizar el papel de las mujeres rurales; y otros proyectos colaborativos que exploran nuevas relaciones entre materiales, técnicas y lenguajes artísticos para reivindicar la artesanía como una práctica viva, abierta a la innovación y al trabajo en comunidad.

La muestra permanecerá abierta al público en la Sala de Exposiciones del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo hasta el próximo 30 de agosto.