Tazones y Villaviciosa recrean el desembarco de Carlos V

Imagen de archivo de la conmemoración del Desembaco de Carlos V en Tazones - TURISMO DE ASTURIAS

OVIEDO 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Villaviciosa viajará en el tiempo durante este fin de semana del 29 y 30 de agosto para celebrar la recreación del Desembarco de Carlos V, una de las citas históricas y culturales más singulares del verano asturiano.

La programación arrancará ete sábado en la localidad costera de Tazones, cuyas calles se transformarán desde las doce y media de la mañana con animación musical a cargo del grupo Gaeloc y la visita temática '¡Al mariaxe!' desde la iglesia de San Miguel.

A lo largo de todo el día, el puerto marinero recuperará el ambiente del siglo XVI mediante talleres de artes de pesca, cestería, trabajo del azabache, nasas e hilanderas, junto a exhibiciones de cetrería por Falcons Galicia, bailes de hidalgos y juegos tradicionales de madera.

El momento cumbre llegará a las siete y media de la tarde con la recreación histórica del XLIV Desembarco de Carlos V, seguida del recibimiento de las autoridades y un vistoso desfile que culminará con un concierto nocturno.

De manera paralela, Villaviciosa ofrecerá durante el sábado el Mercáu del Desembarco en la Plaza José Caveda y Nava, talleres infantiles de cerámica, juegos de madera y la representación teatral 'Ágada. La guardiana del bosque'.

La jornada del domingo trasladará el epicentro de los actos al casco urbano de Villaviciosa, comenzando a las diez de la mañana con la disputada XLII Cross Ruta Imperial entre Tazones y el municipio. A lo largo de la jornada se sucederán visitas teatralizadas gratuitas a la Casa de los Hevia, exhibiciones de esgrima histórica y cetrería, así como la animación callejera de El Palenque de Laredo.

El broche final lo pondrá a las siete de la tarde el gran Desfile del Desembarco, la Audiencia del Rey y el acto de clausura, recorriendo las principales vías históricas hasta la Plaza de la Poesía.

Esta conmemoración incluye además un importante componente cultural centrado en la Casa de los Hevia, edificio emblemático de las Rutas Europeas del Emperador donde se hospedó Carlos de Gante en 1517. En su interior se puede visitar de forma gratuita la exposición permanente sobre aquel primer viaje del monarca -que incluye una maqueta de la nave Engelen- junto a la muestra temporal 'MARY4ALL. El sueño de una princesa del Renacimiento', dedicada a María de Hungría.

Asimismo, los amantes de la naturaleza pueden recorrer a pie el Camín Real entre Tazones y Villaviciosa, una ruta senderista de 11 kilómetros que bordea la Ría de Villaviciosa. Ante la alta afluencia prevista para el sábado, el Consorcio de Transportes de Asturias habilitará autobuses especiales cada hora entre Villaviciosa y Tazones por 1,55 euros, sumados a un servicio continuo de lanzaderas desde el aparcamiento de Oles. Se puede usar la tarjeta ConeCTA La organización recuerda que todas las actividades al aire libre quedan sujetas a posibles cambios en función de la meteorología.