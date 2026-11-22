Archivo - Imagen del espectáculo. - CASA DE CULTURA DE GRADO - Archivo

OVIEDO 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las compañías Teatro del Cuervo y Pájaros Pintados ponen en escena la obra 'desTROYAndo' este domingo 22 de noviembre, a las 19.00 horas, en el Teatro de la Laboral.

Según ha relatado Laboral Ciudad de la Cultura en nota de prensa, en esta obra, una famosa compañía teatral ha decidido montar 'Troyanas', la obra clásica dramática de Eurípides. El argumento discurre tras el saqueo de Troya por parte de los griegos, cuando las mujeres que un día reinaron serán esclavizadas.

El espectáculo se acerca a los clásicos grecolatinos a través del "juego metateatral". Sergio Gayol dirige 'desTROYAndo', con texto de Victoria Álvarez Musetti, un proyecto que ya ensayó en la Laboral en el marco del Centro de Recursos Escénicos del Principado de Asturias. Habrá una segunda función en el Teatro de la Laboral al día siguiente, el 23 de noviembre, dirigida al público escolar de Secundaria y Bachillerato.