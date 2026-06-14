El Teatro Filarmónica de Oviedo acoge este lunes el IV Encuentro Científico 'El CSIC en la Escuela'

Archivo - Escuela Infantil Dolores Medio (Oviedo). - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Filarmónica de Oviedo acoge este lunes, 15 de junio, el IV Encuentro Científico 'El CSIC en la Escuela' en Asturias, una jornada que reunirá a alumnado, docentes, familias y personal investigador para compartir los proyectos científicos desarrollados en las aulas durante el curso escolar.

El encuentro, organizado por el programa El CSIC en la Escuela, el Colegio Público Santa Bárbara de Lugones y la Delegación del CSIC en Asturias, se celebra por cuarto año consecutivo como espacio de divulgación e intercambio de los trabajos realizados por escolares de Educación Infantil y Primaria.

Según ha informado la organización, los estudiantes presentarán investigaciones desarrolladas en sus centros educativos a partir de la formación científica impartida al profesorado por el equipo de El CSIC en la Escuela. La metodología del programa se basa en la experimentación, la observación y la indagación científica.

En esta edición participarán el CRA La Coroña, de Ceceda, con un proyecto sobre aeronáutica; el Colegio Público Jesús Neira, de Pola de Lena, con trabajos relacionados con la geología; y el Colegio Público Santa Bárbara, de Lugones, con investigaciones sobre magnetismo.

Durante la jornada también se entregará el 'Premio CSIC en la Escuela al trabajo científico en el aula', un diploma destinado a reconocer la labor desarrollada por las aulas y docentes participantes a lo largo del curso.

La organización prevé la asistencia de un centenar de estudiantes y docentes de distintos centros educativos asturianos. El acto inaugural contará con la participación de representantes del Ayuntamiento de Oviedo, el Principado y la Delegación del CSIC en Asturias.