El Teatro José León Delestalm en Langreo, proyecta el jueves Siempre es invierno' de David Trueba

El escritor y director de cine David Trueba durante una entrevista en los Cines Renoir Princesa, a 29 de octubre de 2025, en Madrid (España).

OVIEDO, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Teatro José León Delestal acoge este jueves, a las 20.00 horas, la proyección de 'Siempre es invierno', la última película del cineasta David Trueba, adaptación cinematográfica de su novela 'Blitz', publicada en 2015.

Según ha detallado el Consistorio, con esta cinta es la primera vez que Trueba lleva al cine una obra propia, asumiendo tanto la dirección como el guion e introduciendo cambios respecto al texto original.

La película, una tragicomedia de tono intimista, está protagonizada por David Verdaguer y Isabelle Renauld, y aborda una crisis personal desencadenada durante un viaje profesional del protagonista. El reparto se completa con Amaia Salamanca, Vito Sanz, Jon Arias, Carla Nieto y Violeta Rodríguez.