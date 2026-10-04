El Teatro Nuberu de El Entrego acoge este domingo la celebración del primer Día Institucional de l'Asturianada

Cartel de la conmemoración. - PRINCIPADO

OVIEDO, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte ha organizado el primer Día Institucional de l'Asturianada que se celebra este domingo en El Entrego, una conmemoración que nace con vocación de continuidad para reconocer esta expresión de la cultura tradicional asturiana, declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en 2015, y favorecer su transmisión generacional.

El acto principal tendrá lugar a las 12.00 horas en el Teatro Nuberu de El Entrego y será conducido por Esther Fonseca. Las actuaciones recorrerán distintas formas de la tradición cantada, como molineres, cantares dialogados, de siega y otros repertorios, interpretadas principalmente por niños.

Durante la jornada tendrá lugar un homenaje al musicólogo alemán Pieter Minden, fallecido recientemente, quien desarrolló una investigación de referencia sobre la canción asturiana tras presentar en 1995 su tesis doctoral en la Universidad de Tübingen, publicada posteriormente en 2001 por el Real Instituto de Estudios Asturianos (Ridea) bajo el título 'La tonada asturiana: un acercamiento musicológico'.

La gala cuenta con la participación de la Asociación d'Intérpretes de la Canción Asturiana (AICA) y las asociaciones de canción asturiana del Narcea y del Nalón, además de la colaboración del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio.