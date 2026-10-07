El Teatro Palacio Valdés acoge este fin de semana el estreno absoluto de la obra 'A puerta cerrada'

Presentación de la obra 'A puerta Cerrada'. - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

OVIEDO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Palacio Valdés de Avilés acogerá este viernes 9 y el sábado 10 de octubre, a las 20.00 horas, el estreno absoluto de la obra teatral 'A puerta cerrada', una de las piezas más representativas del existencialismo del filósofo francés Jean-Paul Sartre.

La propuesta se enmarca en la programación de otoño de escenAvilés y contará con una doble función tras haberse agotado las entradas para la primera jornada.

Las entradas para la función del sábado continúan a la venta a un precio que oscila entre los 11 y los 24 euros y se pueden adquirir en la taquilla de la Casa de Cultura y el Centro Niemeyer, además de en la taquilla del Teatro Palacio Valdés una hora antes de cada representación.