El Teatro Palacio Valdés acoge este fin de semana el estreno absoluto de la obra 'A puerta cerrada'

Presentación de la obra 'A puerta Cerrada'.
Presentación de la obra 'A puerta Cerrada'. - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS
Europa Press Asturias
Publicado: miércoles, 7 octubre 2026 14:19
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OVIEDO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Palacio Valdés de Avilés acogerá este viernes 9 y el sábado 10 de octubre, a las 20.00 horas, el estreno absoluto de la obra teatral 'A puerta cerrada', una de las piezas más representativas del existencialismo del filósofo francés Jean-Paul Sartre.

La propuesta se enmarca en la programación de otoño de escenAvilés y contará con una doble función tras haberse agotado las entradas para la primera jornada.

Las entradas para la función del sábado continúan a la venta a un precio que oscila entre los 11 y los 24 euros y se pueden adquirir en la taquilla de la Casa de Cultura y el Centro Niemeyer, además de en la taquilla del Teatro Palacio Valdés una hora antes de cada representación.

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