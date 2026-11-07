Tekila pondrá música a la fiesta de Año Nuevo de Avilés, que contará con transporte gratuito

AVILÉS, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Tekila y el DJ Andrés amenizarán la fiesta de Año Nuevo organizada por el Ayuntamiento de Avilés en el Pabellón de La Magdalena, que contará con entrada gratuita previa reserva y un servicio de autobús lanzadera sin coste durante toda la madrugada.

Como principal novedad de esta edición, la entrada continuará siendo gratuita pero será necesario solicitar la invitación de forma previa a través de la web www.aviles2027.es; una plataforma online que permitirá reservar hasta 8000 invitaciones con atención al público por correo electrónico. Según ha informado el Ayuntamiento, las entradas se podrán retirar de manera presencial los días 30 y 31 de diciembre en el propio pabellón y en la taquilla de la Casa de Cultura.

El recinto municipal dispondrá de servicios de guardarropa, hostelería y vigilancia privada. Del mismo modo, los primeros 1.000 asistentes recibirán una bolsa de cotillón de regalo.

Para facilitar el transporte, el Consistorio ha programado un servicio de autobús lanzadera gratuito que conectará el centro de la ciudad con el pabellón durante toda la madrugada de forma circular. La primera salida se efectuará a las 00.30 horas desde Las Meanas y el último trayecto desde La Magdalena tendrá lugar a las 06.00 horas.