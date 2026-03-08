Los Telecentros ayudaron a realizar trámites en la Sede Electrónica municipal en 696 ocasiones durante 2025

Archivo - Teclado ordenador. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

OVIEDO/AVILÉS 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Telecentros I y II de Avilés, ubicados en la calle Marcos del Torniello, 34 y la Avenida de Oviedo, 9, ayudaron a la ciudadanía a realizar trámites en la Sede Electrónica municipal en 696 ocasiones durante 2025.

Es uno de los datos que se extraen de la última memoria de actividad de las dos instalaciones, gestionadas por el Servicio de Educación del Ayuntamiento de Avilés. Cabe recordar que, desde junio de 2020, los Telecentros de Avilés ejercen esta labor de soporte técnico en el uso de la Sede Electrónica municipal, con la finalidad de asesorar a la ciudadanía en su utilización a través de diferentes canales de comunicación.

Durante el pasado año, los dos Telecentros continuaron centrando su labor en dar soporte técnico para evitar la brecha digital ante el creciente volumen de gestiones online, colaborando de forma activa no sólo en las campañas del propio Ayuntamiento (matrículas de actividades deportivas, solicitud del bono joven de transporte, comedores y actividades escolares, etc.), sino también en el resto de campañas a nivel regional y estatal.

Esta nueva coyuntura ha desplazado la organización de actividades formativas a una atención más individualizada. Entre enero y diciembre de 2025 se dieron de alta en los Telecentros de Avilés un total de 218 personas. De ellas, 126 eran mujeres (el 67,94%) y 92 hombres (el 32,06%).

Desde la puesta en marcha del servicio en 2001, la cifra de altas se eleva hasta las 17.063, el 58,83% mujeres y el 41,17% hombres. Por edades, los usuarios y usuarias de los Telecentros en 2025 tenían en su mayoría más de 50 años (el 43%), seguidos de quienes tenían entre 41 y 50 años (el 26%) y quienes se situaban entre los 31 y los 40 (19%). En cuanto a su situación laboral, se encontraban mayoritariamente desempleados (54%).