El Teléfono de la Esperanza eleva un 10,6% las peticiones vinculadas a conducta suicida en el primer semestre

Cartel de la campaña 'Cuando solo ves...NADA' del Teléfono de la Esperanza. - TELÉFONO DE LA ESPERANZA

OVIEDO 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teléfono de la Esperanza ha registrado en el primer semestre de 2026 un incremento del 10,6 por ciento en las peticiones de ayuda relacionadas con conducta suicida respecto al mismo periodo del año anterior, en un contexto de demanda global prácticamente estable.

La entidad recibió 87.623 peticiones de ayuda entre enero y junio, un 0,5 por ciento más que en el primer semestre de 2025. En Asturias, el servicio atendió 3.307 llamadas durante ese periodo, de las que 173 presentaban riesgo de conducta suicida, según los datos facilitados este martes por la organización.

El Teléfono de la Esperanza de Asturias atendió asimismo 9.474 llamadas a lo largo de 2025, entre las que se registró un número elevado de consultas relacionadas con ideación suicida o conductas autolesivas.

Con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora el próximo 10 de septiembre, la organización ha puesto en marcha la campaña 'Cuando solo ves...NADA', centrada en las falsas creencias que pueden dificultar la detección temprana de señales de sufrimiento, la conversación sobre el suicidio y el acompañamiento a personas en crisis.

La responsable del Programa para la Prevención del Suicidio y del Chat del Teléfono de la Esperanza, la psicóloga clínica Aurelia González, ha defendido la necesidad de impulsar una cultura en la que sea posible hablar del malestar emocional.

"Prevenir el suicidio no consiste en actuar sólo en el momento de emergencia, sino que implica construir una cultura donde hablar del sufrimiento sea posible", ha señalado González, para quien la campaña busca aportar herramientas para reconocer situaciones de sufrimiento y posibles señales de alerta "sin que pasen desapercibidas o minimizadas".

La entidad ha advertido de que ideas como considerar que una tentativa responde únicamente a una llamada de atención, pensar que el suicidio es siempre un acto impulsivo o creer que solo los profesionales pueden ayudar durante una crisis pueden retrasar la intervención y tener consecuencias negativas.

TELÉFONO Y CHAT

El teléfono continúa siendo el principal canal de atención entre las personas mayores de 35 años, que concentraron el 71,67 por ciento de las consultas. Por su parte, el Chat de la Esperanza aumentó su uso un 32,64 por ciento y se afianza como recurso para la población más joven.

Del total de consultas efectuadas a través del chat, las realizadas por menores de edad representaron el 28,2 por ciento, de acuerdo con la información de la entidad.

El Teléfono de la Esperanza presta atención emocional gratuita y confidencial a través del número 717 003 717, operativo las 24 horas todos los días del año. El Chat de la Esperanza funciona de lunes a domingo, entre las 18.00 y las 00.00 horas, a través de la página web de la organización.

ACTOS EN ASTURIAS

La campaña se desarrollará en redes sociales entre los días 4 y 10 de septiembre y contará con varias actividades presenciales en Asturias, entre ellas conferencias, mesas informativas, un mural participativo sobre mitos y realidades y clases gratuitas de zumba en Oviedo.

El psicólogo Juan Manuel García Haro ofrecerá el viernes 4 de septiembre, a las 19.00 horas, la conferencia 'Comprender el sufrimiento suicida: mitos y realidades para una prevención eficaz' en el CMI L'Arena de Gijón, situado en la calle Canga Argüelles.

El domingo 6 de septiembre se instalará una mesa informativa en el parque Jovellanos de Mieres, entre las 10.30 y las 14.30 horas, con un mural participativo dedicado a desmontar mitos y abordar realidades sobre el suicidio.

Ya en Oviedo, el psicólogo sanitario y voluntario de la entidad Daniel López García impartirá el miércoles 9 de septiembre, a las 19.30 horas, la conferencia 'Suicidio, hablamos de esperanza' en el Club de Prensa.

Finalmente, el 10 de septiembre, Día Mundial para la Prevención del Suicidio, se celebrará una mesa informativa en la plaza de la Escandalera de Oviedo, de 10.30 a 19.30 horas. En ese mismo enclave se organizarán dos clases gratuitas de zumba, a las 11.00 y 18.30 horas, con la colaboración del gimnasio Supera Oviedo.