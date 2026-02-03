Tensión en el Ayuntamiento de Oviedo: La Policía Local desaloja a vecinos que recordaron a Canteli el parque del Este

Vecinos del distrito este de Oviedo reivindican el parque del Este en el pleno antes de ser desalojados por la Policía Local - EUROPA PRESS

OVIEDO, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Oviedo han entrado este martes al salón de plenos del Ayuntamiento de Oviedo para desalojar a un grupo de vecinos del distrito este de la ciudad que tomaron la palabra sin permiso durante el transcurso del pleno ordinario del mes de febrero.

El portavoz del colectivo vecinal, Suso Cañas, intervino al término de una votación para recordar al alcalde, Alfredo Canteli, que hace un año se prometió la creación del parque del Este para revalorizar la zona del Rayo-Mercadín y la Tenderina baja. "Ha pasado un año desde esa aprobación y no hemos visto una hierba nueva", ha lamentado, instando a la Corporación a "revisar esa situación" teniendo en cuenta que queda un año para las próximas elecciones municipales.

Después de que Canteli recordase al portavoz que no tenía el uso de la palabra, Cañas ha subrayado que el Ayuntamiento "tiene que entender que el Distrito Este de Oviedo es de Oviedo". En este punto, dos agentes de la Policía Local entraron en el pleno para desalojar a los vecinos, que abandonaron el salón sin mayores complicaciones.