El tercer premio del Sorteo de Navidad 2025 deja tan sólo un décimo en Asturias, vendido en Oviedo

OVIEDO 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Administración de Loterías y Apuestas del Estado de Jovellanos 8 en Oviedo ha vendido un décimo del número 90.693 que ha resultado agraciado con el tercer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 500.000 euros a la serie. El número fue cantado a las 11.12 horas en el cuarto alambre de la quinta tabla.

Este es el premio con mayor valor económico que cae en Asturias en el sorteo de 2025 después de que el Gordo y el Segundo premio pasasen de largo por el Principado.

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.