Las Termas Romanas inauguran un audiovisual y cuatro paneles interactivos en 3D

Presentación de un audiovisual sobre el museo de las Termas Romanas y cuatro paneles interactivos en 3D. - EUROPA PRESS

GIJÓN 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La directora de los Museos Arqueológicos de Gijón, Paloma García, ha presentado este jueves un audiovisual sobre el museo de las Termas Romanas y cuatro paneles interactivos en 3D que actualizan los contenidos sobre el mismo, basados en los resultados de las investigaciones realizadas.

García, en declaraciones a los medios de comunicación, ha considerado que es que la instalación de estos dispositivos es fundamental porque los restos arqueológicos, si no se explican, son "muy difíciles de visitar y de comprender".

A este respecto, ha apuntado que el hecho de que tengas unas unidades informativas previas explicando cómo eran las termas en el mundo romano, cómo funcionaban y cómo eran las termas de Gijón y cómo serían en dimensiones reales en época antigua, hace comprender un poco mejor los restos que se van a visitar.

Sobre esta cuestión, ha indicado que de esta forma el visitante puede comprender cómo era la decoración pictórica de las paredes, las bañeras, los vestuarios o los recorridos que, de otra manera, es imposible, a no ser que seas un especialista, entenderlo.

García, asimismo, ha detallado que hay instalados cuatro atriles con los paneles interactivos, en tres idiomas, en los que, a través de una botonera, la gente selecciona el idioma y puede ver una recreación en 3D.

Los contenidos son fruto de una tesis doctoral que se ha estado llevando a cabo entre los años 2024 y 2025 sobre cómo serían las decoraciones pictóricas de la fase 2 de las termas de Gijón. De esta manera se ha podido hacer los 3D con los nuevos decorados que tendrían las termas, incluso el tema de las moleduras en rodapiés, zócalos y en las partes altas de las termas.

Por otro lado, ha apuntado que han seguido investigando sobre la implantación de Roma en estos territorios a través de los vestigios de las termas y otros de Gijón.

Sobre esta cuestión, ha indicado que han podido rescribir el fenómeno del termalismo en el mundo romano, en el Noroeste y otros proyectos que hicieron años anteriores, como el de Cultura 2000, que han permitido ver estos espacios de otra manera, tal como se refleja ahora mismo en estos nuevos audiovisuales.

Por otra parte, ha señalado que van a mejorar también la accesibilidad en la Campa Torres con otro proyecto de audiovisuales y nuevas tecnologías, para también dar a conocer lo que fue el mundo castreño en Gijón y la llegada de Roma al yacimiento.