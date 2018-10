'The Hole Zero' trae desde este jueves al Jovellanos mezcla circo, cabaret, música y humor

Publicado 09/08/2018 18:42:59 CET

GIJÓN, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Jovellanos acoge desde este jueves el espectáculo 'The Hole Zero', que promete al espectador una mezcla circo, cabaret, música y humor en lo que es un nuevo espectáculo de la saga 'The Hole'.

La productora 'LETSGO Company' trae en esta ocasión a Gijón la precuela de la saga que descubre el origen de El Agujero, que podrá verse en el Coliseo gijonés hasta el domingo día 19. según una nota de prensa de los organizadores del espectáculo.

'The Hole Zero' difiere de anteriores espectáculos; al dejar de un lado el cabaret europeo y la revista española para inspirarse en las fiestas disco de Studio 54 y en la única celebración que se comparte a nivel mundial y a través de todos los estratos sociales: la Nochevieja.

De hecho, el espectáculo propone una fiesta en la que todos participan y que en este show se vive al más puro estilo 'The Hole', donde la música se convierte también en un elemento indispensable, "con canalleo, un punto sexy, un importante factor sorpresa y mucha diversión asegurada", ha destacado la productora.