El tiempo en Asturias para este domingo, 20 de septiembre de 2026

OVIEDO 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, domingo, día 20 de septiembre de 2026 en Asturias cielo poco nuboso o despejado salvo intervalos dispersos de nubes bajas de madrugada y al final del día que podrán ir acompañadas de brumas y nieblas. Temperaturas mínimas en descenso en el centro y norte de la comunidad y con pocos cambios o ligeros descensos en el resto. Temperaturas máximas en ascenso generalizado siendo el ascenso más ligero en el litoral. En el interior viento flojo en régimen de brisas y de flojo a moderado en el litoral y de componente este.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 11 grados y una máxima de 24; en Gijón se oscilará entre la mínima de 12 y la máxima de 23, y Avilés entre una mínima de 12 y una máxima de 23.

En el mar, viento de componente este o sureste de fuerza tres o cuatro, arreciando pronto a este de fuerza cuatro o cinco, amainando principalmente a este o sureste de fuerza dos a cuatro a partir de la madrugada. Marejada, disminuyendo a marejadilla de madrugada. Mar de fondo del noroeste de dos a tres metros, disminuyendo a uno o dos metros por la tarde. Áreas de regular o mala a partir de la madrugada.