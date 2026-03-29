El tiempo en Asturias para este domingo

OVIEDO 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, domingo, día 29 de marzo de 2026 en Asturias cielo nuboso o cubierto. Probables nieblas dispersas, matinales y vespertinas, en cumbres. Precipitaciones débiles en el extremo este de la costa y en la Cordillera oriental con cota de nieve a 900 - 1.000 metros. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas sin cambios o en ligero descenso que será más acusado en el suroeste. Heladas débiles en zonas altas de la Cordillera. Vientos flojos a moderados de nordeste.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 5 grados y una máxima de 12; en Gijón se oscilará entre la mínima de 8 y la máxima de 14, y Avilés entre una mínima de 8 y una máxima de 14.

En el mar, viento componente variable fuerza 1 a 3, arreciando pronto a nordeste fuerza 4 o 5, localmente 6 mar adentro hasta la tarde, y amainando a nordeste fuerza 3 o 4 desde la madrugada al oeste de Cabo Peñas. Al este de este punto, viento componente oeste o noroeste fuerza 2 a 4, arreciando pronto a 4 o 5, y amainando a nordeste fuerza 3 o 4 desde la madrugada. En ambas zonas Marejadilla o marejada. Mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros aumentando a 3 a 4 metros.