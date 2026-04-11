El tiempo en Asturias para este domingo

OVIEDO 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana, domingo, día 12 de abril de 2026 en Asturias cielo poco nuboso de madrugada aumentando a nuboso. Probables lluvias y chubascos, de nieve por encima de unos 1000 metros.

Temperaturas mínimas en ligero a moderado descenso; máximas en descenso moderado a notable en la Cordillera y sin cambios o en ligero descensoen el resto. Viento del sur flojo tendiendo a este, más intenso en el litoral.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 3 grados y una máxima de 14; en Gijón se oscilará entre la mínima de 6 y la máxima de 14, y Avilés entre una mínima de 5 y una máxima de 14.

En el mar, viento noroeste 5 o 6 amainando pronto a 3 o 4, rolando a oeste o suroeste desde medianoche. Fuerte marejada o gruesa disminuyendo a marejadilla o marejada. Mar de fondo del noroeste de 3 a 4 metros aumentando a 4 a 5 metros desde la tarde, y a 5 a 6 metros desde medianoche. Lluvias hasta la tarde y al final, con regular o mala