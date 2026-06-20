El tiempo en Asturias para este domingo

OVIEDO, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana, domingo, día 21 de junio de 2026 en Asturias en el litoral, nuboso con nubes bajas acompañadas de brumas y nieblas. En el interior, poco nuboso por la mañana aumentando a intervalos de nubes altas y nubes de evolución en las horas centrales. Chubascos por la tarde, acompañados de tormentas fuertes, menos intensos en el litoral oriental.

Temperaturas mínimas en ascenso; máximas en ascenso notable, menos acusado en el litoral. Viento flojo variable con intervalos moderados en el interior; en el litoral viento del este y noreste al principio con algún intervalo moderado que tiende a flojo variable desde la tarde.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 18 grados y una máxima de 33; en Gijón se oscilará entre la mínima de 18 y la máxima de 28, y Avilés entre una mínima de 18 y una máxima de 28.

En el mar, viento variable 1 a 3 arreciando pronto a Este 3 a 5, y amainando a 2 a 4 al este desde medianoche. Rizada aumentando a marejadilla o marejada. Áreas de regular o mala desde medianoche