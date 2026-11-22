OVIEDO 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, domingo, día 22 de noviembre de 2026 en Asturias cielo nuboso en la mitad sur e intervalos nubosos de nubes medias y bajas en el resto. Brumas y nieblas a primeras y últimas horas en el extremo suroeste donde podrán ser más densas al final del día. Probables lluvias débiles y chubascos dispersos tendiendo a remitir al final del día y que serán más probables en el suroeste. No se descartan nevadas débiles en cordillera y picos a partir de cotas superiores a 1.500 metros.

Las temperaturas mínimas seguirán sin cambios en el tercio occidental y en descenso ligero en el resto, más acusado en zonas de interior de Central y Valles Mineros. Máximas en descenso ligero el tercio occidental más acusado en el suroeste y con pocos cambios en el resto. Viento moderado de componente oeste en la primera mitad del día y que amainará a flojo a partir de la tarde. No se descartan rachas aisladas muy fuertes en cumbres de la Cordillera durante la madrugada.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 7 grados y una máxima de 16; en Gijón se oscilará entre la mínima de 11 y la máxima de 17, y Avilés entre una mínima de 11 y una máxima de 17.

En el mar, viento de componente sur de fuerza tres a cinco, arreciando a oeste de fuerza cinco a siete desde la noche, localmente 8 mar adentro desde medianoche hasta la mañana. Marejadilla aumentado a fuerte marejada o gruesa y local muy gruesa mar adentro. Mar de fondo del noroeste de uno a tres metros. Aguaceros o tormentas con regular o mala.