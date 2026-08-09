El tiempo en Asturias para este domingo, 9 de agosto de 2026

OVIEDO 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, domingo, día 9 de agosto de 2026 en Asturias intervalos nubosos, de nubes bajas durante la jornada acompañadas de brumas y nieblas matinales y vespertinas dispersas en el interior, y de nubosidad de evolución acompañada de probables lluvias débiles y algún chubasco disperso en la Cordillera por la tarde remitiendo al final. Temperaturas mínimas en ligero ascenso o sin cambios y máximas en descenso generalizado. La mínima se alcanzará al final del día. Viento flojo de componente oeste que virará a componente norte a partir del mediodía, más intenso en las horas centrales, y tendiendo a este al final.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 18 grados y una máxima de 26; en Gijón se oscilará entre la mínima de 19 y la máxima de 26, y Avilés entre una mínima de 19 y una máxima de 26.

En el mar, viento de componente este o noreste de fuerza dos a cuatro, rolando a oeste. Rizada o marejadilla. Algunos aguaceros por la tarde.