El tiempo en Asturias para hoy, 23 de febrero de 2026

OVIEDO 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, lunes, día 23 de febrero de 2026 en Asturias intervalos de nubes altas y, de madrugada, alguna nubosidad baja en el litoral que podría llevar asociada algunas nieblas dispersas. Temperaturas mínimas con cambios ligeros. Temperaturas máximas en aumento, menos acusado en la Cordillera. Heladas débiles y dispersas en cumbres de la Cordillera. Vientos flojos variables con predominio de la componente este en el litoral, que tenderán a sur, algo más intensos, al final del día.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 4 grados y una máxima de 20; en Gijón se oscilará entre la mínima de 6 y la máxima de 17, y Avilés entre una mínima de 5 y una máxima de 17.

En el mar, viento variable de fuerza dos o tres, localmente oeste de fuerza tres o cuatro al principio al este de Peñas, tendiendo al final a sureste de dos a cuatro. Marejadilla o rizada. Mar de fondo del noroeste de dos a tres metros.