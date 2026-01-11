El tiempo en Asturias hoy, domingo, día 11 de enero de 2026

OVIEDO, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, domingo, día 12 de enero de 2026 en Asturias cielos nubosos o cubiertos y lluvias débiles y chubascos dispersos durante la madrugada.

Temperaturas en ascenso, ligero en las mínimas y notable en las máximas. Viento flojo del sur, moderado en zonas altas; no se descartan rachas muy fuertes en el tercio oeste.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 6 grados y una máxima de 17; en Gijón se oscilará entre la mínima de 7 y la máxima de 18, y Avilés entre una mínima de 7 y una máxima de 17.

En el mar, viento componente oeste 4 a 6, amainando a oeste 2 a 4 por la tarde y a componente S 2 o 3 desde la noche y arreciando a suroeste 4 a 6 en el oeste desde la madrugada.

Marejada o fuerte marejada, disminuyendo a marejadilla y aumentando a marejada en el oeste al final. Mar de fondo del noroeste de 3 a 5 metros. disminuyendo a 1 a 3 metros. Aguaceros.