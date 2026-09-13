El tiempo en Asturias hoy, domingo, día 13 de septiembre de 2026

OVIEDO, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, domingo, día 13 de septiembre de 2026 en Asturias cielo poco nuboso o despejado con algunos intervalos de nubes bajas acompañados de brumas y posibles nieblas dispersas al principio y final del día.

Temperaturas en aumento, más acusado en las máximas. En el litoral, vientos flojos y moderados del nordeste y este. En el interior, vientos flojos variables con predominio del nordeste en las horas centrales.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 14 grados y una máxima de 27; en Gijón se oscilará entre la mínima de 15 y la máxima de 25, y Avilés entre una mínima de 14 y una máxima de 26.

En el mar, viento componente este 3 o 4, arreciando a 4 o 5, localmente 6 al oeste de Peñas. Marejadilla aumentando a marejada. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 m. Localmente regular desde la madrugada.