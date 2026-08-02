El tiempo en Asturias hoy, domingo, día 2 de agosto de 2026

OVIEDO, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, domingo, día 2 de agosto de 2026 en Asturias intervalos nubosos con desarrollo de nubosidad de evolución en la Cordillera por la tarde. No se descartan lluvias débiles y algún chubasco disperso por la tarde en la Cordillera.
Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ascenso, ligero en el litoral y localmente notable en el interior. Viento flojo variable rolando a oeste en el litoral por la mañana y a norte durante las horas centrales en el interior.
En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 17 grados y una máxima de 28; en Gijón se oscilará entre la mínima de 18 y la máxima de 27, y Avilés entre una mínima de 17 y una máxima de 27.
En el mar, viento noreste 4 o 5 amainando a este 3 o 4, y a Variable 1 a 3 al final. Marejadilla o marejada, disminuyendo a rizada o marejadilla desde medianoche.