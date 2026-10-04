El tiempo en Asturias para hoy, domingo, día 4 de octubre de 2026

OVIEDO, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, domingo, día 3 de octubre de 2026 en Asturias cielos cubiertos con Posibilidad de nieblas en la zona Suroccidental asturiana durante la madrugada y en Central y Valles Mineros a últimas horas. Chubascos fuertes con probabilidad de tormenta durante la primera mitad del día, con posibilidad de chubascos aislados en el sur del Principado durante la tarde.

Temperaturas mínimas en ligero ascenso en el sur del Principado. Máximas en ligero descenso en el noroeste. Viento flojo variable con predominio de la componente este e intervalos de moderado por la tarde.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 16 grados y una máxima de 21; en Gijón se oscilará entre la mínima de 16 y la máxima de 22, y Avilés entre una mínima de 17 y una máxima de 21.

En el mar, viento variable 1 a 3 arreciando pronto a este o noreste 2 a 4, localmente 5 en este de Peñas durante la noche. Marejadilla o marejada. Mar de fondo noroeste de 1 a 2 metros disminuyendo en torno a 1 metro. Aguaceros y tormentas. Regular o mala.