El tiempo en Asturias para hoy domingo, 8 de noviembre de 2026

OVIEDO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, domingo, día 8 de noviembre de 2026 en Asturias cielos nubosos y cubiertos, con apertura esporádica de claros durante la tarde. Probables brumas y nieblas matinales dispersas en la Cordillera. Se esperan precipitaciones débiles o moderadas en la segunda mitad del día en Cordillera y Picos; serán más dispersas y ocasionales en el resto de la comunidad, siendo poco probables en el litoral.

Temperaturas mínimas en aumento ligero; máximas con pocos cambios, salvo ligeros aumentos en zonas costeras o leves descensos en la cordillera. En el litoral, vientos flojos de componente este. En el interior, vientos flojos y moderados de sur y sureste con probables rachas muy fuertes en zonas elevadas de la Cordillera al final del día.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 9 grados y una máxima de 18; en Gijón se oscilará entre la mínima de 12 y la máxima de 22, y Avilés entre una mínima de 10 y una máxima de 20.

En el mar, viento este o sureste 2 a 4, ocasional 5 al oeste. Rizada o marejadilla. Áreas de regular desde la madrugada.