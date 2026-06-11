El tiempo en Asturias para hoy, jueves, día 11 de junio de 2026

OVIEDO 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, jueves, día 11 de junio de 2026 en Asturias cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas y alguna nubosidad baja de madrugada y al final del día en la Cordillera que podría ir con brumas o nieblas asociadas.

Temperaturas mínimas en ascenso en la parte occidental del tercio sur y con pocos cambios en el este; máximas en ascenso. Viento flojo del sur arreciando a este moderado en el litoral por la mañana y girando a nordeste en el interior durante las horas centrales.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 11 grados y una máxima de 23; en Gijón se oscilará entre la mínima de 14 y la máxima de 22, y Avilés entre una mínima de 13 y una máxima de 22.

En el mar, viento oeste o noroeste 2 o 3, rolando a norte. Marejadilla. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros.