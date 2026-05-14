El tiempo en Asturias para hoy, jueves, día 13 de mayo de 2026

OVIEDO 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, jueves, día 13 de mayo de 2026 en Asturias cielos nubosos o temporalmente cubiertos. Posibilidad de nieblas matinales y vespertinas dispersas en zonas elevadas de la Cordillera. Lluvias débiles y chubascos dispersos. Cota de nieve en torno a 1.600 metros en la Cordillera.

Temperaturas con cambios ligeros predominando los descensos, más acusados en las máximas del interior. Heladas débiles y dispersas en cumbres de la Cordillera. Vientos flojos y moderados del oeste y noroeste, más intensos en el litoral.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 9 grados y una máxima de 15; en Gijón se oscilará entre la mínima de 11 y la máxima de 17, y Avilés entre una mínima de 11 y una máxima de 16.

En el mar, viento variable 1 a 3. Mar de fondo de norte o nororeste de 1 a 2 metros, disminuyendo gradualmente de este a oeste. Aguaceros ocasionales.