El tiempo en Asturias para hoy, jueves, día 16 de abril de 2026

OVIEDO 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, jueves, día 16 de abril de 2026 en Asturias cielos nubosos. No se descartan brumas o nieblas matinales dispersas que por la noche se esperan en la Cordillera. Posibilidad de lluvias débiles y dispersas que serán más probables en el interior y poco probables al final del día.

Temperaturas mínimas en ligero ascenso en el centro y con pocos cambios en el resto. Temperaturas máximas en descenso ligero en el tercio noroeste y con pocos cambios en el resto. Viento flojo variable, con predominio del norte durante las horas centrales.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 12 grados y una máxima de 20; en Gijón se oscilará entre la mínima de 12 y la máxima de 18, y Avilés entre una mínima de 12 y una máxima de 19.

En el mar, viento variable 1 a 3, local oeste 3 a 5 al oeste. Rizada o marejadilla, local marejada al oeste. Mar de fondo del oeste o noroeste de 1 a 2 metros. Localmente aguaceros hasta la tarde con regular.