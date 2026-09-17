El tiempo en Asturias para hoy, jueves, día 17 de septiembre de 2026

OVIEDO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, jueves, día 17 de septiembre de 2026 en Asturias cielos nubosos. No se descartan brumas y nieblas matinales y vespertinas dispersas en zonas elevadas de la Cordillera. Posibilidad de alguna precipitación débil y dispersa.

Temperaturas mínimas con cambios ligeros predominando los descensos, algo más acusados en cotas altas de la Cordillera. Temperaturas máximas con cambios ligeros predominando los aumentos en la Cordillera. Vientos flojos variables con predominio del norte y noroeste en las horas centrales.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 11 grados y una máxima de 21; en Gijón se oscilará entre la mínima de 14 y la máxima de 22, y Avilés entre una mínima de 13 y una máxima de 22.

En el mar, viento componente norte 2 o 3, localmente 4 al oeste de Peñas al principio, amainando a variable 1 a 3 desde la madrugada. Marejadilla. Mar de fondo del noroeste en torno a 2 metros. Lluvia ocasional. Localmente regular.