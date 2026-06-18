El tiempo en Asturias para hoy, jueves, día 18 de junio de 2026

OVIEDO 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, jueves, día 18 de junio de 2026 en Asturias intervalos nubosos, de nubes bajas al principio y final del día que pueden ir acompañados de brumas y nieblas dispersas y de nubes altas y nubes de evolución durante las horas centrales. Chubascos y posibles tormentas en el interior durante la tarde en el interior que pueden ser localmente fuertes y acompañadas de granizo y que, al final del día, pueden alcanzar el litoral.

Temperaturas con cambios ligeros predominando los aumentos en las mínimas. Vientos flojos variables, con predominio de la componente este en el litoral y del norte y nordeste en el interior durante las horas centrales.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 18 grados y una máxima de 28; en Gijón se oscilará entre la mínima de 18 y la máxima de 25, y Avilés entre una mínima de 18 y una máxima de 26.

En el mar, viento este o noreste 3 o 4 amainando a 2 o 3. Rizada o marejadilla. Mar de fondo del noroeste de en torno a 1 metro mar adentro.