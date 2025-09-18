El tiempo en Asturias para hoy, jueves, día 18 de septiembre de 2025

OVIEDO 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, jueves, día 18 de septiembre de 2025 en Asturias cielo poco nuboso o despejado, con nubosidad baja al principio del día en la franja litoral que irá acompañada de posibles brumas y algún banco de niebla disperso, e intervalos de nubosidad alta por la tarde. Temperaturas en ascenso, que puede ser localmente notable en las máximas del interior. Viento flojo variable.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 13 grados y una máxima de 29; en Gijón se oscilará entre la mínima de 15 y la máxima de 26, y Avilés entre una mínima de 14 y una máxima de 26.

En el mar, viento este 3 o 4, localmente 5 mar adentro, tendiendo a variable 1 a 3 desde la costa a mar adentro a partir de la madrugada. Marejadilla o marejada disminuyendo a rizada desde la costa a mar adentro a partir de la madrugada. Mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros disminuyendo a 1 a 2 metros a partir de la madrugada. Áreas de regular o mala por bruma o niebla a partir de la madrugada.