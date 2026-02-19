El tiempo en Asturias para hoy, jueves, día 19 de febrero de 2026

OVIEDO 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, jueves, día 19 de febrero de 2026 en Asturias cielo nuboso o cubierto, pasando a poco nuboso al final del día. Chubascos generalizados, más frecuentes en el litoral y en la Cordillera, donde no se descarta de madrugada algún chubasco o tormenta ocasional. Cota de nieve en 700-900 metros, subiendo a partir de mediodía a 1.000-1.100.

Temperaturas mínimas con pocos cambios. Temperaturas máximas en descenso que puede ser localmente notable en el litoral oriental. Heladas débiles en zonas altas de la Cordillera y Picos. Viento de componente oeste, flojo a moderado en el interior con rachas fuertes, y moderado a fuerte en el litoral, con rachas muy fuertes; amainando por la tarde.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 8 grados y una máxima de 12; en Gijón se oscilará entre la mínima de 8 y la máxima de 13, y Avilés entre una mínima de 8 y una máxima de 13.

En el mar, viento oeste 7 o 8, ocasionalmente 9 al principio, amainando al oeste de Peñas a oeste 6 o 7 de madrugada y a noroeste 5 por la tarde, y al este a noroeste 7 por la tarde. Gruesa o muy gruesa, localmente a arbolada mar adentro hasta la madrugada, disminuyendo por la tarde a fuerte marejada o gruesa en el oeste. Mar de fondo del noroeste aumentando por la mañana a 3 o 4 metros y por la tarde a 4 o 5 metros. Aguaceros hasta la tarde, ocasionalmente tormentas. Temporalmente regular o mala.