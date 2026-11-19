OVIEDO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, jueves, día 19 de noviembre de 2026 en Asturias cielo nuboso en la cordillera, con lluvias débiles, más frecuentes en el suroeste; intervalos nubosos en el resto. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso generalizado. Viento flojo a moderado del suroeste, ocasionalmente fuerte y con rachas muy fuertes en zonas altas de la cordillera.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 11 grados y una máxima de 16; en Gijón se oscilará entre la mínima de 12 y la máxima de 18, y Avilés entre una mínima de 12 y una máxima de 18.

En el mar, viento suroeste 4 a 6 arreciando a 6 o 7, localmente 8 mar adentro. Marejada o fuerte marejada aumentando a gruesa o muy gruesa. Mar de fondo del noroeste de 4 a 6 metros. Aguaceros. Localmente regular.