El tiempo en Asturias para hoy, jueves, día 26 de febrero de 2026

OVIEDO 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, jueves, día 26 de febrero de 2026 en Asturias cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas y con algún intervalo de nubes bajas en el litoral al final del día. Brumas y nieblas en el mar por la mañana, y al final del día en la costa. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ascenso excepto en el litoral oriental donde quedará sin cambios o en descenso ligero. Viento flojo variable.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 6 grados y una máxima de 20; en Gijón se oscilará entre la mínima de 7 y la máxima de 17, y Avilés entre una mínima de 7 y una máxima de 18.

En el mar, viento variable 1 a 3 excepto ocasionalmente oeste o noroeste 3 o 4 durante la tarde. Marejadilla o rizada. Mar de fondo del oeste o noroeste de 1 a 3 metros. Aguaceros ocasionales en el oeste.