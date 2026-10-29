El tiempo en Asturias para hoy, jueves, día 29 de octubre de 2026

OVIEDO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, jueves, día 29 de octubre de 2026 en Asturias intervalos nubosos tendiendo a nuboso de nubes altas y medias. Temperaturas con cambios, en general ligeros, predominando los descensos de las mínimas y los aumentos en las máximas. Vientos flojos variables.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 8 grados y una máxima de 18; en Gijón se oscilará entre la mínima de 9 y la máxima de 18, y Avilés entre una mínima de 9 y una máxima de 17.

En el mar, viento este o sureste 5 o 6, amainando a 3 o 4 de madrugada y rolando desde el oeste a oeste o noroeste por la mañana. En costas, localmente variable 1 o 2 desde la noche. Marejada o fuerte marejada, disminuyendo a rizada o marejadilla desde el oeste. Mar de fondo noroeste de 2 a 3 metros, salvo de 3 a 4 metros mar adentro al principio, disminuyendo en torno a 2 metros por la noche. Lluvias al principio mar adentro en la mitad oeste. Localmente regular o mala.