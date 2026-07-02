El tiempo en Asturias para hoy, jueves, día 2 de julio de 2026

OVIEDO 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, jueves, día 2 de julio de 2026 en Asturias cielo nuboso, tendiendo a poco nuboso desde mediodía. Brumas matinales en zonas altas. Temperaturas mínimas con pocos cambios o en ligero descenso, y máximas en ascenso en la Cordillera, ligero en el resto. Viento del noreste, flojo en el interior y flojo a moderado en el litoral.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 14 grados y una máxima de 24; en Gijón se oscilará entre la mínima de 16 y la máxima de 24, y Avilés entre una mínima de 16 y una máxima de 24.

En el mar, viento este o noreste 3 o 4 arreciando temporalmente a 5 mar adentro al oeste de Bustos. Marejadilla o marejada. Este de Peñas: Variable, principalmente norte, 1 a 3 . Rizada o marejadilla. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros.