El tiempo en Asturias para hoy, jueves, día 4 de junio de 2026

OVIEDO 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, jueves, día 4 de junio de 2026 en Asturias cielos nubosos o cubiertos. Probables brumas y bancos de niebla aislados, más persistentes en la Cordillera. Lluvias, en general débiles, que barrerán la comunidad de oeste a este.

Temperaturas mínimas sin cambios significativos; máximas en descenso generalizado, notable en el interior. Viento flojo de componente oeste, de mayor intensidad en el litoral.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 12 grados y una máxima de 20; en Gijón se oscilará entre la mínima de 13 y la máxima de 20, y Avilés entre una mínima de 13 y una máxima de 20.

En el mar, viento oeste o noroeste 4 o 5, temporalmente 6, amainando a componente oeste 3 a 5 de madrugada, rolando por la mañana a noroeste 3 a 5 en el extremo oeste. Fuerte marejada, disminuyendo a marejada, y a marejadilla cerca de la costa, arreciando a fuerte marejada al oeste de Peñas por la tarde. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros.