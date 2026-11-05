El tiempo en Asturias para hoy, jueves, día 5 de noviembre de 2026

OVIEDO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, jueves, día 5 de noviembre de 2026 en Asturias cielo con intervalos de nubes bajas en las primeras horas que tienden a poco nuboso o despejado, acompañados de brumas y nieblas matinales dispersas en zonas poco elevadas.

Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios y máximas en ligero ascenso, más acusado en la Cordillera. Heladas débiles en la Cordillera. Viento flojo del norte que tiende a flojo variable durante las horas centrales.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 3 grados y una máxima de 15; en Gijón se oscilará entre la mínima de 6 y la máxima de 16, y Avilés entre una mínima de 5 y una máxima de 15.

En el mar, viento componente este 2 o 3, arreciando a noreste 3 o 4 en el oeste por la tarde, tendiendo a variable 1 a 3 por la noche, principalmente sur de madrugada. Rizada o marejadilla. Mar de fondo norte o noroeste de 1 a 2 metros. Lluvia ocasional al principio. Localmente regular o mala de madrugada.