El tiempo en Asturias para hoy, jueves, día 8 de octubre de 2026

OVIEDO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, jueves, día 8 de octubre de 2026 en Asturias cielos nubosos que tenderán a intervalos nubosos por la tarde, salvo en la Cordillera donde permanecerá la nubosidad baja todo el día, que podrá dar lugar a brumas y bancos de niebla dispersos en cumbres. Lluvias débiles generalizadas que tenderán a remitir por la tarde, más intensas y persistentes durante la madrugada en Cordillera y Picos.

Temperaturas mínimas en descenso generalizado; máximas sin cambios o en descenso ligero. Viento de componente norte, en el interior flojo tendiendo a variable al final del día y moderado en el litoral, tendiendo a amainar durante la tarde.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 12 grados y una máxima de 17; en Gijón se oscilará entre la mínima de 13 y la máxima de 20, y Avilés entre una mínima de 12 y una máxima de 19.

En el mar, viento oeste o noroeste 4 a 6, amainando a norte o noreste 3 a 5 desde medianoche y a 2 a 4 al final. Marejada o fuerte marejada disminuyendo a marejadilla o marejada al final. Mar de fondo del norte o noroeste de 2 metros aumentando de 2 a 4 metros. Aguaceros, tormentas ocasionales. Temporalmente regular.