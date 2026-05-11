El tiempo Asturias hoy, lunes, día 11 de mayo de 2026

OVIEDO, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, lunes, día 11 de mayo de 2026 en Asturias cielo nuboso, con grandes claros de madrugada en zonas llanas, y lluvias y chubascos generalizados a partir de la mañana que, durante la tarde, podrían ser localmente fuertes y con tormentas en el extremo suroeste. Temperaturas sin cambios significativos. Viento flojo variable.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 8 grados y una máxima de 19; en Gijón se oscilará entre la mínima de 10 y la máxima de 20, y Avilés entre una mínima de 9 y una máxima de 19.

En el mar, viento variable 1 a 3. Rizada o marejadilla. Mar de fondo del norte o noroeste aumentando a 1 a 2 metros. Aguaceros por la tarde en la costa.